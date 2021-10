Wettbewerb in Straelen : Jörg Misera schießt das beste Foto von der Grünen Couch

Wettbewerb in Straelen

Christina Beckers (r.) überreichte mit Blumenmädchen Lisa Stienen den Gutschein für eine Heißluftballonfahrt an Jörg Misera. Foto: Stadt Straelen

Straelen Aus mehr als 30 Fotos musste die Jury beim Wettbewerb zum 20-jährigen Bestehen der Grünen Couch Straelen das beste Motiv aussuchen.

Anlässlich des 20. Geburtstags der Grünen Couch hatte die Stadt Straelen zu einem Foto-Wettbewerb aufgerufen. Fotobegeisterte und Interessierte sollten kreative Fotos von der kleinen Stress-Couch aus dem Alltag oder auf Reisen einsenden. Es wurden mehr als 30 Fotos eingesendet, die auch auf der Internetseite zu sehen sind. „Es war eine wirklich schwere Entscheidung, das schönste und kreativste Foto auszuwählen. Wir hatten einige Fotos in der engeren Auswahl, aber dennoch haben wir uns einstimmig für ein Bild entscheiden können“, erklärt Annika Cleve von der Stadt Straelen. Auf dem Herbstblumenmarkt wurde der Gewinner bekannt gegeben. Die Glückwünsche gingen an Jörg Misera, der mit einem Foto der kleinen Grünen Couch am Strand von s-Gravenzande überzeugen konnte. Christina Beckers von der Stadt Straelen überreichte gemeinsam mit Blumenmädchen Lisa Stienen den Gutschein für eine Fahrt mit dem „1000 gute Gründe“-Heißluftballon und Wolkentaxi. Auch weiterhin sind die grünen Stress-Couchen bei der Stadt Straelen erhältlich.