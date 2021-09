Projekt in der Blumenstadt : Umbau der Annastraße in Straelen startet

Straelen In Straelen wird ab 6. September die Annastraße umstrukturiert. Die in drei Abschnitte geteilte Maßnahme soll insgesamt ein Jahr dauern.

Der Umbau der Annastraße in Straelen beginnt am Montag, 6. September. Das teilt die Stadt mit. Durchgeführt werden die Arbeiten in drei Abschnitten, um die Einschränkungen für die Anwohner und den Verkehr möglichst gering zu halten. Diese Vorgehensweise hat sich laut Stadt bereits in den vorangegangenen Bauprojekten bewährt. Es baut die Firma Quick aus Kevelaer, die bereits die vier Wallstraßen in Straelen erfolgreich umgebaut hat.