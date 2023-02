Amtszeit 2024 bis 2028 Geldern sucht (Jugend-)Schöffen

Bewerbung Personen, die sich für das Schöffenamt (in allgemeinen Strafsachen gegen Erwachsene) bewerben möchten, können sich bis zum 15. April beim Bereich Ordnung der Stadt Geldern unter Telefon 02831 398126 oder per E-Mail an gabriele.voss@geldern.de melden. Personen, die sich für das Jugendschöffenamt bewerben möchten, können sich bis zum 30. April beim Bereich Jugend und Familie unter Telefon 02831 398303 oder per E-Mail an pascal.brammen@geldern.de melden.