Dank an die Helfer in der Corona-Krise : Am Dienstag Licht-Show auf Gelderns Mühlenturm

Dank an die Helfer in der Corona-Krise

Geldern Normalerweise gibt es am Pfingstdienstag das Höhen-Feuerwerk zum Abschluss der Kirmes. Die fällt dieses Jahr aus. Auf ein Spektaktel am Himmel müssen die Gelderner trotzdem nicht verzichten.

Mit weithin am Himmel sichtbaren Lichtsymbolen, die vom Gelderner Mühlenturm ausgestrahlt werden, bedankt sich die Stadt Geldern am Pfingstdienstag ab 22 Uhr etwa eine Stunde lang bei allen Einsatzkräften, ehrenamtlichen Helfern, hilfsbereiten Nachbarn und all den Menschen, die ihren Beitrag dazu leisten, dass Geldern bisher so gut durch die Corona-Pandemie gekommen ist. Ein besonderer Dank gilt allen Ärzten und Mitarbeitenden im Pflegedienst für ihre Leistungen während der Krise. Gleichzeitig ist die Lichtshow ein Trostpflaster für alle Freunde der Gelderner Pfingstkirmes, die in diesem Jahr leider abgesagt werden musste und ansonsten traditionell mit einem Höhen-Feuerwerk am späten Dienstagabend ihren Abschluss findet.