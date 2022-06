Sevelen : Der Thron von Sevelen

Sevelen Bei der Kirmes in Sevelen stand einen Tag nach der Festkettenträgerin der Schützenkönig im Mittelpunkt des Interesses. Und zwar beim Umzug und beim Königsgalaball.

Die Vereinsgemeinschaft Sevelen feierte bei der Sommerkirmes auch den neuen Schützenkönig der St.-Sebastianus-Bruderschaft Oermten-Großholthuysen. Zu seinen Ehren wurde am Sonntag der Königsgalaball gefeiert. Einer der Höhepunkte war am Sonntag der große Festumzug. Es repräsentierten unter anderem neben den beiden Vorsitzenden der St.-Sebastianus-Bruderschaft Sascha van Bernum (l.) und Christian Schulte-Kellinghaus (r.) das Ministerpaar Hendrik Roeling und Remies Alver, Schützenkönig Alexander Saers mit Königin Laura Kosel sowie das Ministerpaar Thomas Bremenkamp und Sylvia Hendricks (v.l.). Am Montag fand der Frühschoppen im Biergarten vor dem Festzelt statt, bei dem traditionell Erbsensuppe gereicht wurde. Am Dienstag um 18.45 Uhr sind die Rückgabe der Festkette am Bürgerhaus und die öffentliche Gerichtsverhandlung für „Knollepöckse“, die Kirmespuppe. Danach startet die Kirmesabschlussparty mit Roland Zetzen im Festzelt.