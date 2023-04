CDU im Kreis Kleve zieht BIlanz CDU warnt vor schnellerem Höfesterben

Rouenhoff machte deutlich, dass auch der Niederrhein aus seiner Sicht leidet, weil Berlin seine Hausaufgaben nicht macht. So sei in Sachen Glasfaserstrategie, ein wichtiges Thema, um gerade im Kreis Kleve die grauen Flecken verringern zu können, trotz einiger Ankündigungen nichts passiert. Das gelte auch für das Rentenpaket oder die Wasserstoffstrategie. In der Klimapolitik kehre die Ampel aus ideologischen Gründen die größten Probleme unter den Teppich. Dabei sei klar, dass der Stromverbrauch massiv ansteigen wird, je mehr Elektroautos unterwegs sind oder neue Heizformen genutzt werden. „Und dann drei sichere Kernkraftwerke abzuschalten, aber gleichzeitig Atomstrom aus Belgien und Frankreich zu importieren, das ist absurd und zeugt von einer Doppelmoral“, so der Bundestagsabgeordnete aus Goch. Auch Günther Bergmann sieht die Ampel kritisch. Es gebe immer neue Verbote und Vorschriften. Aber wie ein Normalverdiener das bezahlen soll, werde nicht gesagt. „Das ist unerträglich“, so Bergmann.