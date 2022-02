ÖPNV in Straelen : SPD Straelen dringt auf besseren Nahverkehr

Straelen Die Sozialdemokraten in der Blumenstadt wollen die Verkehrsanbindungen gerade der Außenbereiche verbessern. Nur so sei die Mobilitätswende zu schaffen.

Der Haushalt der Stadt Straelen für 2022 sieht Mittel für die Anbindung von Straelen mit einem „Bahnhofsbus“ an den Bahnhof in Nieukerk vor. Renate Kuckla, SPD-Mitglied im Stadtrat, hat sich dafür eingesetzt und erinnert an die im Wahlprogramm der Straelener SPD formulierten Ziele, für deren Umsetzung sie sich in ihrer Arbeit einsetzt.