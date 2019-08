Kommunalpolitik in Kerken : SPD Kerken wirbt für ein Ärzte-Haus im Ort

Kerken Die Idee treibe die Kerkener SPD schon länger um, sagt Fraktionsvorsitzender Uwe Priefert. Es geht um ein Ärztehaus für Kerken. Der passende Ort ist auch schon gefunden, wenn es nach der SPD geht. Ins Auge gefasst haben sie das Jugendheim in Aldekerk.

Die sieht der SPD-Mann bedroht. In Nieukerk gebe es drei, in Aldekerk zwei Ärzte. Davon seien vier Mitte oder Ende 50 und damit durchaus in einem Alter, „in dem darüber nachgedacht werden könnte, aufzuhören“, sagt Priefert. Mit dem Konzept eines Ärztehauses will man sich für die Zukunft aufstellen und attraktiv für Ärzte werden. Auf den 600 Quadratmetern des Jugendheims wäre Platz für vier Ärzte, rechnet Priefert vor. Die Lage sei optimal, weil zentral, Parkmöglichkeiten teilweise schon vorhanden und die Bausubstanz gut.