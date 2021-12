Aktion in Straelen : Route der Jahresbäume wächst

Straelen Vor zehn Jahren pflanzte die SPD in der Blumenstadt den ersten Baum. Jetzt wurde die Initiative fortgesetzt. Landtagskandidat Lars Aengenvoort aus Geldern war dabei.

Zehn Jahre ist es jetzt her, dass die SPD Straelen mit der „Route der Jahresbäume“ an der Straße Am Reitplatz in Auwel-Holt startete. Das „kleine Jubiläum“ hatte man sich allerdings etwas anders vorgestellt als mit der kleinen Teilnehmerzahl, auf die man sich in der aktuellen Zeit beschränkte. Als „Baum des Jahres“ wurde 2021 die Stechpalme ausgerufen und damit der einzige immergrüne Laubbaum, der in unseren Regionen heimisch ist. Obwohl oft in der Form eines Busches beschnitten, gehört die Stechpalme zur Gattung der Bäume, anders als etwa der „Buchsbaum“, der zu den Büschen gezählt wird. Die Blätter der Stechpalme haben eine Lebensdauer von bis zu zehn Jahren, der Baum selbst kann bis zu 200 Jahre alt werden.