Kommunalpolitik in Geldern : SPD will Baum-Gutschein für Hauseigentümer

Geldern Nach dem Vorbild in anderen Kommunen regen die Gelderner Sozialdemokraten an, Hauseigentümern Baumgutscheine zu geben. Das sei ein Beitrag zum Klimaschutz.

In vielen Kommunen wird er bereits genutzt: der Baum-Gutschein. Die Gelderner SPD möchte ihn auch in der LandLebenStadt einführen, um Hauseigentümer bei der Neupflanzung von Bäumen zu unterstützen und so einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Baum-Gutscheine könnten mit dem Grundabgabenbescheid versandt werden, so Sabrina Kühle. „Durch die Verwaltung sollen die Bäume möglichst ortsnah über Baumschulen bezogen und zum Beispiel am Bauhof zu festen Terminen ausgegeben werden.“