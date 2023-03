Ärgernis auf dem Weg vom Bahnhof zum Markt Gelderns Vorzeigeprojekt ist zugemüllt

Wenn Gabriele Fritz Besuch von ihrer Tochter aus Heidelberg bekommt, schämt sie sich, mit ihr in die Innenstadt zu gehen. Fritz wohnt im Nierspark, dem Gelderner Vorzeigeprojekt. Um zu Fuß in die Innenstadt zu kommen, muss sie am Niersforum mit dem Wasserbecken vorbei, durch die Bahnhofsunterführung und weiter über die Bahnhofstraße in Richtung Markt.