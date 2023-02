So närrisch war das Gelderland 2023 Die schönsten Bilder vom Karneval in Geldern, Kevelaer und Umgebung

Wir haben uns ins Getümmel gestürzt – und viele Fotos mitgebracht. Egal ob am Nelkensamstag, Tulpensonntag, Rosenmontag oder die Woche zuvor an Kleinkarneval, das Gelderland ist für seine zahlreichen Züge in fast jeder Ortschaft bekannt. Eine Auswahl der schönsten Fotos von allen Zügen finden Sie hier. Natürlich können Sie sich aber auch durch die einzelnen Züge in den Städten und Gemeinden durchklicken.