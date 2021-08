Glaubenszeugnis in Kerken : Rochus-Kapelle hat wieder eine Heiligenfigur

Kerken Die Einweihung erfolgte bei einem Wortgottesdienst. Die stark beschädigte Statue wurde auf dem Grundstück der Lüfkenskate gefunden.

Die Rochus-Kapelle im Niersken wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts angelegt, wie eine Karte um 1750 bezeugt. Nach einer Legende soll ein Ackersmann auf seiner Fahrt zum Feld mehrmals im Gestrüpp am Wege die Figur des heiligen Rochus gesehen haben. Der heutige Bau stammt wohl aus dem 19. Jahrhundert. Seine Lage ist in einer Karte von 1878 bezeugt. Die begehbare Kapelle, die Betern auch Schutz vor Wind und Wetter bieten kann, wurde in einer zur Lüfkenskate gehörigen Wiese errichtet. Anlass der Rochus-Verehrung ist hier nicht sein Status als Pestheiliger, sondern sein Schutzpatronat des Viehs gegen Seuchen. Um das Vieh in seine Obhut zu stellen, wurden auch vielfach Opferpfennige zum Heiligen Rochus in Niersken gegeben. Die letzte Figur des St. Rochus soll aus Gipsgewesen und nach Beschädigungen verschwunden sein. Auf dem Grundstück der Lüfkenskate wurde 2020 eine stark beschädigte Figur des Rochus gefunden. Anlässlich der Corona-Pandemie wurden die Kapelle und ihr Umfeld 2021 hergerichtet.