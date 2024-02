Letzter Tag am Westwall Die Realschule in Geldern zieht um

Geldern · Die Realschule An der Fleuth packt ihre Sachen. Am Rosenmontag steht das Umzugsunternehmen vor der Tür, um die Kisten abzuholen und zum früheren Standort der Geschwister-Scholl-Schule in Veert zu bringen. Ein Besuch beim Schulleiter zum Abschied.

09.02.2024 , 14:00 Uhr

Schulleiter Wilfried Schönherr packt mit seinen Kollegen seit Wochen Kartons. Am Rosenmontag zieht seine Schule um. Foto: Dirk Weber

Von Dirk Weber