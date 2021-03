Herongen/Rheurdt : Der Lockdown erschwert Verkauf von Stauden

Herongen/Rheurdt Die Produzenten von Stauden am Niederrhein müssen mit dem Wetter und mit Absatzschwierigkeiten wegen des Corona-Lockdowns zurechtkommen.

Nach ersten kleineren Lieferungen im Januar startete in Deutschland Ende Februar traditionell die Hauptsaison für die Vermarktung von frühblühenden Stauden. Im weiteren Saisonverlauf startet Mitte März die Vermarktung von klassischen Zier-Stauden. Dieses Sortiment wird ab Mai um größere Stauden ergänzt. Aufgrund des Wintereinbruchs in der zweiten Februarwoche lag der Starttermin in diesem Jahr eine Woche später als im Vorjahr. Die Qualität der frühblühenden Stauden sei wieder sehr hoch, betont Landgard. „Trotz des Lockdowns in den meisten Bundesländern halten unsere Kunden bisher an den geplanten Erstbestückungen ihrer Filialen fest. Der Erfolg der diesjährigen Staudenvermarktung hängt trotzdem vor allem davon ab, ob, wann und unter welchen Voraussetzungen die Filialen unserer Kunden nach dem wochenlangen Lockdown wieder geöffnet werden können“, so Marius Huschka, Key Account Manager der Landgard Blumen & Pflanzen GmbH.