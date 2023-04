Walbeck startet in die neue Saison „Spargel darf kein Luxusgemüse werden“

Walbeck · Mit den ersten Sonnenstrahlen kommt der erste Spargel. Wie die Lage zu Beginn der Saison nach viel Regen und Kälte in Walbeck aussieht, was im Angebot ist und was es kostet.

07.04.2023, 05:45 Uhr

Das sieht lecker aus: Doch die Preise für die ersten Spargelstangen sind zum Saisonstart eher höher, berichtet Landgard. Foto: Nikelowski

Von Mia Jütten

Das Wetter im März war eher durchwachsen. Es regnete viel, schneite kurzzeitig, die Sonne schien wenig und zuletzt sanken die Temperaturen nachts auf Minusgrade. Der verspätete Frühlingseinbruch macht sich auch bei den Spargelhöfen im Umkreis bemerkbar. Im Spargeldorf Walbeck liegen aktuell die Preise für Spargel der ersten Handelsklasse zwischen 15 und 18 Euro. Wegen der niedrigen Temperaturen in der Nacht frieren die Spargelköpfchen ein. So können die Stangen den Kunden nicht mehr angeboten werden. Dabei sind diese vor allem vor den Ostertagen willig, das erste Edelgemüse der Saison für das Feiertagsessen zu besorgen.