Straelen : Fahnder fassen Drogenschmuggler auf der A 40

Straelen Ein Schlag gegen die Drogenkriminalität ist der Polizei auf der Autobahn 40 nahe Straelen gelungen. Sie erwischte zwei Rauschgiftschmuggler nach der Einreise aus den Niederlanden.

Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, hatten am Montag um 21.45 Uhr Zivilfahnder der Autobahnpolizei Düsseldorf und Ermittler der Kriminalpolizei Kleve auf der A 40 Richtung Dortmund in Höhe der Anschlussstelle Straelen Erfolg. Den Zivilfahndern fiel ein Citroën mit Dortmunder Kennzeichen kurz nach dem Grenzübertritt aus den Niederlanden auf. Der Pkw wurde daraufhin an der Anschlussstelle Straelen kontrolliert. Da sich die beiden Insassen, zwei 34 und 36 Jahre alte polnische Staatsbürger, auffällig nervös verhielten und zudem unglaubwürdige Angaben machten, durchsuchte das Einsatzteam das Fahrzeug. Hierbei wurden über 500 Gramm einer Substanz gefunden, bei der es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Amphetamin handelt. Bei dem Beifahrer wurden zudem zwei Tütchen ebenfalls mit Amphetamin gefunden. Während der Überprüfung des Fahrers ergab sich der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam nach Geldern gebracht. Ein Richter ordnete für den 34-Jährigen Untersuchungshaft an. Der 36-Jährige wurde aus dem Polizeigewahrsam entlassen.