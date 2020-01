Kultur in Issum : Issums Feierabendmarkt geht weiter

Die beiden Schwestern Schönen sind im Februar zu erleben. Foto: Kulturkreis

Issum Der Kulturkreis hat für dieses Jahr 30 Veranstaltungen geplant. Der Schwerpunkt liegt auf „Selbstgemachtem“. Von Rocknacht bis Kneipenquiz ist alles dabei.

Mit einem „Ausverkauft“ startet der Kulturkreis Issum ins neue Jahr. Denn für das Gin-Tasting am 24. Januar im Weißen Häuschen gibt es keine Karten mehr. Es macht den Auftakt für die 30 Termine des Vereins 2020.

Für die Feierabendmärkte auf dem Platz An de Pomp – einmal im Monat mittwochs von 16 bis 21 Uhr – geht es ins dritte Jahr. Das Startzeichen am 29. April geben wieder die Issumer KiTas, Tagesmütter und Grundschulen. Den Jahresausklang feiert der Kulturkreis ebenfalls „An de Pomp“. Zum ersten Advent wird hier wieder der Weihnachtsbaum geschmückt, und am 31. Dezember trifft man sich zum feucht-fröhlichen Jahres-Kehraus.

Am Sonntag, 9. Februar, gastieren „Die zwei Schoenen vom See“ im Weißen Häuschen. Christel Johanna Schoenen-Schlootz und Karin Schoenen-Schragmann, musikalisch begleitet von Christian Klaessen, haben sich mit ihren Liedern, Geschichten und Gedichten in der niederrheinischen Kleinkunstszene etabliert. Am 28. März kommt der Kabarettist Christian Behrens erneut ins Café hygge. Wie beim Programm „Vom Glücklichsein am Niederrhein“ bringt er drei gute Freunde an Gitarren und Orgel mit, die ihn bei den Songs unterstützen. Im Juchmeshof in Sevelen tritt Behrens am 23. Oktober auf.

Ein weiterer „Wiederholungstäter“ ist Michael Schumacher. Der Autor und Poetry-Slammer hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Kulturkreis ein neues Kleinkunst-Format erprobt. Im Café hygge sind für den 26. April und 8. November zwei weitere Termine angesetzt. Die Gäste für den April sind die Musikkabarettistin Fee Badenius und der Kabarettist, Autor, Schauspieler, Regisseur und Musiker René Sydow.

Am 5. April präsentieren Ko&Ka und der Kulturkreis Issum das Gastspiel des Kameradschaftlichen Liebhabertheaters (KLT) Straelen. Am 10. Mai lädt Klaus Stickelbroeck zu einer Muttertags-Krimilesung im Weißen Häuschen. Am 25. September gastiert Kabarettist Stefan Verhasselt im Bürgerhaus Sevelen. Die Museumsfahrt hat sich für den 23. Mai Antwerpen zum Ziel genommen. Klassiker im Programm sind außerdem das Open Air Kino im Spaßbad Hexenland, das offene Singen und das Issumer Kneipenquiz.

Die Rocknacht 2019 im Bürgersaal hatte so gute Resonanz, dass am 30. April mit „Rock in den Mai“ ein Nachfolger geplant ist. Das Lampionfest im Rathauspark begrüßt mit Steffen Brückner und seine Lebensgefährtin Sarah Nücken, bekannt als „Mrs. Greenbird“, besondere Gäste am 4. Juli in Issum. Rolf Pester führt mit mehr als 100 Mitwirkenden am 27. September Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ auf.

Stefan Verhasselt kommt im September nach Issum. Foto: Theater an der Kö