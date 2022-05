Rummel vom 4. bis 7. Juni : Pfingstkirmes kehrt nach Geldern zurück

Geldern Zwei Jahre herrschte Zwangspause wegen Corona. Nun kann der Rummel endlich wieder starten. Vom 4. bis 7. Juni werden rund 160 Schausteller in der Innenstadt erwartet. Für Dienstag ist gegen 23 Uhr ein Feuerwerk geplant.

Endlich findet sie wieder statt, die größte Straßenkirmes am Niederrhein. Die Veranstalter rechnen mit insgesamt rund 250.000 Besuchern, die an vier Tagen nach Geldern kommen. Los geht es am Samstag, 4. Juni, ab 14 Uhr mit dem traditionellen Sternenmarsch der Spielmannszüge und der Fahnenparade der Schaustellerverbände sowie dem Fassanstich durch Bürgermeister Sven Kaiser um 14.30 Uhr.

Fahrgeschäfte Die Kirmesmeile mit rund 160 Schaustellern zieht sich vom Nordwall bis zum neuen Kreisverkehr Geldertor. Zu den Höhepunkten gehört die Wildwasserbahn „Piraten-Fluss“ auf dem Parkplatz am Florianweg. Zurück ist das Laufgeschäft „Viva Cuba“ auf fünf Ebenen auf dem Nordwall (gegenüber Medimax). Das höchste Fahrgeschäft ist der 80 Meter hohe Riesenkettenflieger „Jules Verne Tower“ an der Kreuzung zwischen Drachenapotheke und Spielwaren Laumann. Neu ist das Fahrgeschäft „Rock&Roll“, das bis zu 16 Fahrgäste durch die Luft katapultiert. Im Einmündungsbereich der Kapuzinerstraße thront das 36 Meter hohe Riesenrad „Movie Star“. Den Abschluss auf dem Ostwall bildet der „Fighter“ mit zwei rotierenden Armen.



Gebührenerlass In diesem Jahr müssen die Schausteller nur die Hälfte der Standgebühren bezahlen. Darauf hatten sich die beiden Städte Geldern und Kevelaer im Vorfeld geeignigt, um die Schausteller zu unterstützen, die in den vergangenen beiden Jahren extrem unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie zu leiden hatten. „Dafür sagen wir danke“, so Dirk Janßen, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Kleve-Geldern. „Die Entlastung ist viel Wert. Schade nur, dass die Einsparung an der Tankstelle verpufft, weil die Kosten für Diesel und Benzin so stark gestiegen sind.“



Preise Die Schausteller haben ihre Preise den stark gestiegenen Fixkosten angepasst. „Günstiger wird nix“, meint Janßen. Pauschal lässt sich nicht sagen, um wie viel Prozent die Preise erhöht werden. Er selbst habe den Preis für 0,25 Liter Bier von 2,50 auf drei Euro angehoben, eine Steigerung von 20 Prozent. Auch bei den Fahrgeschäften werde eher nach oben aufgerundet, zum Beispiel von 3,50 auf vier Euro, so Janßen.