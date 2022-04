Frühjahrsputz in Veert : Veerter Pfadfinder sammeln säckeweise Müll

Veert Rund 50 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 18 Jahren entsorgten in und um Veert Zigarettenkippen, Plastiktüten, Glasflaschen, sogar Autoreifen und ganze Fenster.

„Im Dorf selbst waren es vor allem die vielen Zigarettenkippen an den Straßenrändern, die den Kindern auffielen. In den Büschen lagen viele Plastiktüten und Glasflaschen“, berichtet Rademacher. „Je weiter man an die Hauptstraßen kam, um so mehr und auch größere Schrottteile tauchten auch auf. Ein kaputter Liegestuhl zum Beispiel, ein Autoreifen. Unsere Jugendlichen holten sogar zwei große Fensterrahmen aus dem Wassergraben.“ Zum Glück hatte man von der Stadt Geldern reichlich Mülltüten sowie Handschuhe und Greifzangen bekommen, um all das zu entsorgen. Geschätzte 2,5 Kubikmeter Müll kamen zusammen. Für die größten Teile wurden auch die eigenen Pkw der Gruppenleiter nicht vom Dreck verschont. Der Bauhof holte die sperrigen Teile am Ende kostenfrei ab. So lief die Aktion Hand in Hand.