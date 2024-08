„Operette im Espressoformat“ in Geldern Mit der Picknickdecke zur Operette am Bahnhof

Die „Oper im Espressoformat“ kommt in diesem Jahr als Operette an den Gelderner Bahnhof. Am Dienstag, 20. August, laden der Verein „Music to go“, die Sparkasse Krefeld und die Stadt Geldern zur Aufführung von „Die Csárdásfürstin“ in der Bahnunterführung ein. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein Picknick darf mitgebracht werden. Zu empfehlen ist außerdem ein Sitzkissen, um es auf den Treppenstufen bequem zu haben.