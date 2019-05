Chor feiert Jubiläum : Aus Nierskosaken wurden Niederrheiner

STRAELEN Das Goldjubiläum des Männergesangvereins wurde am Sonntag im Forum des Gymnasiums gefeiert.

„Angefangen hat alles damit, dass ein paar Foasteloevendsgecke die Straelener Karnevalssitzungen mit einem stimmgewaltigen Chor bereichern wollten. Der damalige Organist an St. Peter und Paul Heinz Packlin bemühte sich, passende Sänger zu finden: 1969 wurden die ‚Nierskosaken‘ gegründet, aus denen in den siebziger Jahren die ‚Niederrheiner‘ wurden,“ erzählte Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzender Paul Niskens den zahlreichen Besuchern am Sonntag bei der Feier zum 50. Jubiläum des Männergesangvereins im Forum des Gymnasiums.