Traditionslokal in Geldern unter neuer Leitung Die neuen Wirte in der „Eintrachtklause“

Etwas versteckt im Wohngebiet liegt die Gaststätte „Zur Eintrachtklause“ in Geldern. Am Haagschen Weg bummelt man nicht zufällig vorbei. Die drei Gastronomen, die das Traditionslokal gerade übernommen haben, setzen darauf, dass die Adresse ihres Restaurants bald in aller Munde ist. Mario Ripa, Radmila Orlovic und Djorbje Popovíc wollen mit ihren Gerichten Familien und alle Generationen für sich gewinnen.