Abschied vom Frühstück am Wochenende „Altes Pfarrhaus“ in Hartefeld mit neuem Konzept

Zur Freude zahlreicher Gäste, die längst nicht nur aus Hartefeld oder Vernum stammen, gelang es Isabelle van de Kamp-Böhm und ihrem Ehemann Marcus, das 1822 erbaute, frühere Pastorat der Kirchengemeinde an der Hartefelder Dorfstraße unter dem Namen „Altes Pfarrhaus“ wieder neu zu beleben. Seit 2018 führt das Paar eine stilvoll gestaltete Pension mit offenem Frühstücksangebot an den Wochenenden, die auch als Beerdigungs-Café gut genutzt wird. Das Angebot wird in Hartefeld und Umgebung als echte Bereicherung empfunden. Wohl auch deshalb, weil es mit Unterstützung von Familie und Freunden seinerzeit gelang, den Charme des Pfarrhauses bei der umfassenden Sanierung zu erhalten. Doch mit dem Frühstück am Wochenende ist es nun vorbei: Es soll nicht mehr angeboten werden.