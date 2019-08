Theater in Geldern : Komödien-Vielfalt in der Meitner-Aula

Geldern Acht Theaterabende hat der städtische Kulturbetrieb Geldern für die kommende Spielzeit organisiert. Stars wie Heinrich Schafmeister stehen auf der Bühne. Auch das Kammerspiel „Der Tatortreiniger“ ist zu erleben.

„Nur nix tun ist billiger“, mit diesem Slogan wirbt der städtische Kulturbetrieb seit Jahren für sein Theaterangebot, das eine möglichst breite Zielgruppe ansprechen soll. Ein Blick in das Programm der am 26. September beginnenden Gelderner Theatersaison macht deutlich: Auch diesmal dürfte der Mix aus handfesten Komödien, feinem Kammerspiel, temporeichem schwarzen Humor, Romantik und musikalisch bereicherter Comedy den Geschmack des Gelderner Publikums treffen.

Das abwechslungsreiche Programm beginnt am Donnerstag, 26. September, mit der temporeichen Komödie „Das Haus“, für die Brian Parks eine Konversation entworfen hat, die aber auch an wirklich allen Weichen falsch abbiegt. Die Geschichte eines Paares, das seinem Leben nochmal eine Wende geben will und das geliebte Eigenheim jungen Leuten anvertrauen möchte, strotzt nur so vor schwarzem Humor. Ist zu Beginn die Partnerschaft vor lauter Komplimenten und Nettigkeiten fast schon zu harmonisch, beobachten die Theatergäste ein unvergleichliches Anschwellen der Konflikte – apokalyptische Zimmerschlacht inklusive.