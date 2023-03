Die neue Jugendleiterin der evangelischen Gemeinde Geldern „Kirche ist mehr als Gottesdienst“

Geldern · Von der Nordseeküste ins Gelderland: Ivana Volquardsen kam in Husum zur Welt. Die 25-Jährige ist die neue Jugendleiterin der evangelischen Gemeinde in Geldern. Was sie vorhat.

23.03.2023, 16:00 Uhr

Ivana Volquardsen im Jugendraum des evangelischen Gemeindehauses in Geldern. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Mia Jütten

Um Kindern und Jugendlichen mehr Bedeutung zu geben, hat die evangelische Kirchengemeinde das Programm der Kinder- und Jugendarbeit erweitert. Die verantwortliche Stelle wurde neu besetzt und von 20 auf 40 Stunden aufgestockt.