Nachbarschaft in Straelen : Symbol für die Gerberastraße

Nachbarschaft in Straelen

Die rostige Gerbera ist das Symbol der Nachbarschaft Gerberastraße in Straelen. Foto: Lemmen Foto: Lemmen

Straelen Bei einer kleinen Feier der Straelener Nachbarschaft wurde das Kunstwerk enthüllt. Es steht für Freude, Freundschaft und Gemeinschaft.

Das Kunstwerk steht an dem Platz eines abgesägten Baumstumpfs auf einem kleinen, schmalen Grundstück an der Stichstraße. „Da ich in der Stichstraße der Gerberastraße wohne, stach mir der Baumstumpf täglich ins Auge. Immer wieder habe ich überlegt, wie man diesen Baumstumpf und das Grundstück sinnvoll nutzen und gestalten könnte“, berichtet Monika Lemmen. Die Idee, eine rostige Gerbera mit passendem Schild zu deren Bedeutung anfertigen zu lassen, kam ihr beim zufälligen „Googlen“ nach der Bedeutung des Wortes Gerbera. Gerbera steht für Freude, Freundschaft und Gemeinschaft. „Diese Wörter passen sehr gut zu unserer Nachbarschaft, die bereits seit 42 Jahren besteht und sehr aktiv ist“, meint Monika Lemmen.