Interview Christel Lechner : Die „Mutter“ der Alltagsmenschen

Die großen Figuren sind das Wrk von Christel Lechner. Unser Foto zeigt sie bei einer Ausstellung der Alltagsmenschen in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Straelen 1995 entstanden die ersten Alltagsmenschen. Ab Freitag sind die Figuren auch in Straelen zu sehen.

Am 13. September werden zehn „Neubürger“ ständig ihren Platz in Straelen haben. Wolfgang Pohle führte als Projektmitglied dazu ein Gespräch mit der Künstlerin Christel Lechner auf dem Lechnerhof in Witten.