Finanzen in Wachtendonk : SPD will bezahlbaren Wohnraum

Frank Isler erläutert die Ansichten der SPD Wachtendonk. Foto: SPD

Wachtendonk Die Sozialdemokraten in der Niersgemeinde sind unzufrieden mit den Haushaltsberatungen. Ihre Forderung: Die Kommune solle sich auf ihre eigentlichen Aufgaben beschränken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von großen Investitionsentscheidungen der vorangegangenen Legislaturperiode sieht die Wachtendonker SPD den aktuellen Etatentwurf belastet. Besonders das Feuerwehrgerätehaus und die Rohrleitungssanierungen reißen große Löcher in den Haushalt.

Allein für diese Vorhaben wird die Gemeinde 5,5 Millionen Euro Schulden machen. Darüber hinaus hatte die Gemeinde in der Vergangenheit bereits ausgelagerte Schulden. Der Haushalt 2021 schließt mit einem Minus in Millionenhöhe ab. Darin sind die coronabedingten Ausfälle nur geschätzt enthalten. Die SPD sieht auch hier Risiken, die den Haushalt belasten.

Zustimmen wollen die Sozialdemokraten den in der Planung und Entwicklung befindlichen Neubaugebieten wie in der Dell und am Fliethweg. Das Wohngebiet Achter de Stadt sehen sie unter einem Finanzierung- und Verkehrsentwicklungsvorbehalt. Der Neubau von Wohnungen habe unter sozialen und kostengünstigen Gesichtspunkten zu erfolgen, um einkommensschwachen Familien das Bauen zu ermöglichen. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf den Bau von sozial geförderten Mietshäusern gelegt werden. „Wir brauchen dringend bezahlbaren Wohnraum für Familien, Singlehaushalte und altengerechte Wohnungen“, so Fraktionsvorsitzender Frank Isler. Die Entwicklung der weiteren Neubaugebiete sollte geplant, ihre Umsetzung aber in die nahe Zukunft verschoben werden. Sie müssen unter einen Finanzierungsvorbehalt gestellt werden, um den Haushalt und die folgenden Haushalte nicht weiter zu belasten.

Des Weiteren ist die SPD sich einig, dass die infrastrukturellen Investitionen für den Haushalt 2021 und folgender Haushalte in den Vordergrund gestellt und deren Finanzierung gesichert werden müssen.Dazu gehören die finanzielle Ausstattung der Grundschulen insbesondere für die Digitalisierung. Auch ist der Bedarf an zusätzlichen Schulplätzen in der Gemeinde zu planen. Der Bedarf an Kita-Plätzen sollte nach SPD-Auffassung besser ermittelt werden, um zu vermeiden, dass übergangsweise Kitas in Hausmeisterwohnungen und danach in der ehemaligen Sekundarschule eingerichtet werden müssen.

Zu den infrastrukturellen Aufgaben der Gemeinde gehört auch die Sanierung der Straßen und Wirtschaftswege. Hier sind aktuell Arbeiten geplant und auch in den nächsten Jahren vorgesehen. Deren Umsetzung sieht die SPD als gefährdet an, da die in den folgenden Jahren geplanten Maßnahmen nach der jetzigen Haushaltsvorlage durch die nachfolgenden Haushalte nicht finanziert werden können. Auch die Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen gehört zu den eigentlichen Aufgaben der Gemeinde. Auch hier werden 2021 Schulden gemacht.

Aus der Haushaltsplanung 2021 und für die nächsten Jahre ist erkennbar, dass weitere Kredite aufgenommen werden müssen, weil auch die Rücklagen aufgebraucht sind. Die SPD erachtet eine Konzentration auf die eigentlichen Aufgaben der Gemeinde wie Grundschule, Kitas, in Planung befindliche Neubaugebiete, Straßensanierung und Rohrleitungssanierungen als notwendig. Für weitere Forderungen der Parteien und Wählergemeinschaften sieht sie nur wenig Handlungsspielraum. Bei einigen Forderungen sei der Bedarf und Nutzen für die Bürger nicht nachvollziehbar.