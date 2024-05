Tradition seit 1874 Lindenstuben in Geldern blicken zurück auf 150 Jahre

Rechtzeitig zum Jubiläum ist noch Zeit für einen neuen Anstrich. Der alte Schriftzug über dem Eingang erstrahlt in neuem Glanz. „Schankwirtschaft seit 1874“ steht dort in hellen Lettern auf braunem Hintergrund und weist Besucher darauf hin, dass dort nicht weniger als ein Stück Gelderner Stadtgeschichte steht. Denn schon 150 Jahre steht das Gebäude an der Stauffenbergstraße 37, die natürlich damals noch nicht so hieß.