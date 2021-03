Infektionszahlen in Straelen : Hohe Inzidenzwerte: FDP in Straelen schlägt Corona-Alarm

Straelen Die steigenden Werte in Straelen sind für die Liberalen der Anlass, eine Task Force zu fordern. Infektionsherde müssten schneller ausfindig gemacht werden.

Am Dienstag 14 neue Fälle, am Mittwoch sechs: Die Zahl der Corona-Infektionen in Straelen schnellt dramatisch nach oben. Grund für die Liberalen in der Blumenstadt, Alarm zu schlagen. Sie fordern geeignete Maßnahmen, um die Infektionsherde ausfindig zu machen. Johannes Pieper, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, verweist auf den Inzidenzwert für Straelen: Am Mittwoch lag er bei 231,2 und damit auf dem Höchststand seit den Aufzeichnungen im März 2020.