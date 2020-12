Schulbusse in Geldern : „Neue Buslinie ist dringend nötig“

Geldern/Twisteden Die Liebfrauenschul-Leiterin über die Verbindung Twisteden-Geldern. In der Politik gibt es Diskussionen über die Notwendigkeit einer neuen Linie.

Die neue Linie soll zu den Schulzeiten eingesetzt werden und auch den Unterrichtsbeginn zur zweiten Stunde berücksichtigen. Bei vom Bundesministerium vorgeschlagenen gestaffelten Unterricht und dem Wunsch nach weniger vollen Bussen in Zeiten der Pandemie sinnvoll, so die Schulleiterin. Das Argument mancher Politiker, dass es sich bei der Liebfrauenschule um keine Schule der Stadt Geldern handelt und vielleicht deswegen keine Förderung nötig wäre, kann sie nicht gelten lassen. Die Liebfrauenschule bereichere die Schullandschaft und sei mit im Verkehrsverbund. Für jeden fahrtkostenberechtigten Schüler werde pro Monat 72,59 Euro bezahlt, das sind fast 30.000 Euro jeden Monat. Der Schulträger, also auch die Stadt Geldern, bekommt das Geld vom Land erstattet. Aber es sei nicht einzusehen, warum Schüler benachteiligt werden, wenn doch alle die gleichen Kosten verursachen. Gerade auch für die Fünftklässler wäre es schön, in einen Bus einsteigen zu können und zur Schule zu fahren, ohne Umweg.