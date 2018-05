Geldern : Die lange Nacht der Kultur

Geldern Es geht hoch hinauf in der "Nacht der Kultur" am Samstag, 12. Mai: Tina Tonagel entführt mit ihrer Performance im Klever Kunstverein Projektraum-Bahnhof 25 an der Bahnhofstraße in Kleve um 21 und um 22.30 auf den Himalaya. Die Nacht der Kultur entführt Samstagabend teils bis 24 Uhr zur ungewohnten Zeit in die Musentempel und Theater des Kreises Kleve. Im XOX-Theater in Kleve gibt es von 19 bis 24 Uhr die Aufführung eines Mini-Dramas, Lesungen und Gespräche. Das Kurhaus lädt zur Besichtigung der Schmitten-Werke zu ungewohnter Zeit mit Musik ein und öffnet auf der Terrasse das Café bis 23.30 Uhr. Auch Moyland öffnet Samstag bis Mitternacht seinen im dunklen so wundersamen Park mit dem beleuchteten Schloss im Burggraben. In den Museumsgarten geht es auch im Museum Goch, das ebenfalls bis um Mitternacht die Türen für Besucher offen hält.

Das kleine Stiftsmuseum in Wissel im Rund um die Basilika öffnet bis 20 Uhr und im Kevalaerer Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte geht's bis 22 Uhr. Landrat Wolfgang Spreen ist überzeugt: "Die Kreis Klever Kulturtage mit der Nacht der Kultur liefern einen eindrucksvollen Nachweis für die kulturelle Fülle im Kreisgebiet." Man muss sich nur aufmachen.

Das komplette Programm vor allem mit dem reichen Führungs- und Workshopangeboten in Moyland und Kurhaus unter www.kultourtage.de

(mgr)