Kunstaktion in Kevelaer : Landpartie-Planungen für das nächste Jahr laufen

Kevelaer Die Erweiterung auf drei Wochenenden 2021 war erfolgreich. Gastgeber und Künstler können jetzt ihre Bewerbungen bei den Organisatoren einreichen.

Zwei außergewöhnliche Jahre liegen hinter den Aktiven der Landpartie am Niederrhein. Trotz widriger Umstände gelang es auch in diesem Jahr mit Zuversicht und Durchhaltevermögen, auf besondere Weise Kunst und Kultur rund um Kevelaer an insgesamt einzigartigen 22 Ausstellungsorten zu präsentieren. An drei Wochenenden im Juni wurden so eine Menge schöner Begegnungen und wertvoller Austausch möglich. Für viele fühlte sich die Veranstaltung wie ein Neustart an. Der Versuch, die Veranstaltung auf drei Wochenenden auszuweiten, hat sich bewährt. „Sowohl für unser Publikum von nah und fern als auch für die ausstellenden Künstler erweitern sich so die Möglichkeiten, an der Veranstaltung teilzunehmen – das hat viele sehr gefreut. Die allermeisten haben sich schnell an den neu eingeführten Farbcode gewöhnt und wussten so schnell, wo es an welchem Wochenende etwas zu entdecken gab“, sagt Raphaele Feldbrügge, Landpartie-Projektleiterin beim Verein „Wirksam“. Und es wird das siebte Jahr der Landpartie geplant. Die Wochenenden 11. und 12., 18. und 19. sowie 25. und 26. Juni 2022 sollten alle Interessierten bereits jetzt in ihren Kalender eintragen.