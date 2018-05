Geldern: Die Kunst am Körper

Geldern Bodypainting: Corinna Lenzen (28) aus Sonsbeck bemalt menschliche Körper. Sie machte Airbrush-Tattoos für Besucher des Films über Rudi Assauer in der Lanxes-Arena auf Schalke

Sie ist Meisterin im Steinmetz-Steinbildhauer-Handwerk. Und sie ist Meisterin im Bemalen menschlicher Körper. Bodypainting ist die Leidenschaft von Corinna Lenzen. Und sie ist damit so erfolgreich, dass die 28-Jährige zum Beispiel auf der GamesCom für Blizzard arbeitet oder dabei war, als am 4. Mai in der Schalke-Arena in Gelsenkirchen zu Ehren des an Demenz erkrankten ehemaligen Managers von Schalke 04 der Film "Rudi Assauer - Macher. Mensch. Legende" ausgestrahlt wurde. Corinna Lenzen machte an dem Tag Airbrush-Tattoos für die Besucher, mit Sprühnebel auf Schablonen aufgetragene (und abwaschbare) Bilder.