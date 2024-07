Neuer Niederrhein-Krimi Die Krimi-Cops jagen wieder das Böse

Regionalkrimis haben weiterhin Konjunktur. Nicht nur, dass beim „Tatort“ aus so gut wie jedem deutschen Landstrich Mord und Totschlag über den Fernsehschirm flimmern. Auch auf dem Buchmarkt haben die Fälle aus mehr oder weniger beschaulichen Gegenden ihre Anhänger. Was manchmal zu Krimiserien führt. Wie bei den Krimi-Cops. Mit „Zahltag“ lassen die vier echten Polizeibeamten vom Niederrhein ihren fiktiven Kriminalhauptkommissar Pit „Struller“ Struhlmann bereits zum achten Mal seit 2007 ermitteln. In Düsseldorf und im Kreis Kleve, genauer gesagt: in Herongen.