Die KLJB Wachtendonk zog für ihr 6. Burgfest alle Register und lockte an zwei Tagen zahlreiche Besucher zur örtlichen Burgruine.

Mit einem Gottesdienst in eindrucksvoller Atmosphäre begann Sonntag der zweite Tag des Burgfestes in Wachtendonk. Foto: heinz Spütz/Heinz Spütz

Wachtendonk Zahlreiche Besucher waren beim Burgfest der KLJB am Sonntag dabei. Mit abwechslungsreichen Spiel- und Spaßmöglichkeiten, sowie deftiger Verpflegung entspannten viele Familien bei bestem Wetter im Schatten der Bäume.

Nach einem Gottesdienst mit Pastoralreferent Frank Ingendae ging es am Sonntag so richtig los: Eine Hüpfburg, ein heißer Draht, Glücksrad und mehr warteten auf die jungen Besucher. „Neu ist bei uns dieses Mal ein Ballontier-Macher“, verriet Simon Schoemackers vom KLJB-Organisations-Team. „Auch bieten wir eine Schnitzeljagd für Kinder an, die sie rund um die Burgruine und zu allen Spielstationen führt, damit sie sich später ein Eis oder eine andere Kleinigkeit als Gewinn aussuchen können.“

Am Eingang der Burgruine fand das 2. Wachtendonker Treckertreffen statt, bei dem etliche gut erhaltene Nutzmaschinen ausgestellt waren, von Hanomag bis Lanz.„Hier ist einfach eine super Atmosphäre beim Burgfest“, sagte Besucher Frank Messerti aus Wachtendonk. „Das Wetter ist sehr gut und die Leute sind toll. Was will man mehr?“ Manuela Richter saß mit ihrem Sohn Kevin (6) vor der Hüpfburg: „Ich bin jetzt gerade zum ersten Mal hier und ganz begeistert. Dass all das von Jugendlichen der KLJB gemacht wurde, das ist schön zu sehen, dieses Engagement.“