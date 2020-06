Versammlung im Adlersaal : CDU Kerken stellt ihr Team für die Kommunalwahl auf

Kerken Die Kerkener CDU stellt am Dienstag, 16. Juni, ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September auf. Für den Kreistag kandidiert Ulrich Neffe, er wird vertreten durch Norbert Steger.

Die Kerkener CDU stellt am Dienstag, 16. Juni, ihre Kandidaten für die Kommunalwahl auf. Dann treffen sich die Mitglieder im Adlersaal in Nieukerk. Dort gilt es, die 13 Wahlbezirke Kerkens mit geeigneten Bewerbern zu besetzen. Der Vorstand hat einen Vorschlag erarbeitet. „Diesbezüglich sind alle Vorbereitungen getroffen; in der Versammlung können natürlich noch andere Vorschläge kommen“, stellt die Vorsitzende Anne-Kathrin Borchert fest.