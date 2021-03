Kirchliches Leben in Straelen : Ostergottesdienst im Auto bei Straelener Gärtnerei

Kirchliches Leben in Straelen

Straelen Die Feier der Auferstehung Jesu Christi soll in Straelen auch zu Corona-Zeiten ein Gemeinschaftserlebnis bleiben. Dafür hat man sich einen besonderen Gottesdienst ausgedacht.

Abstand halten und auf Nummer sicher gehen, das gilt auch für die Feiern zu Ostern 2021. Die katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul Straelen hat sich etwas einfallen lassen, damit es während des hohen christlichen Festes zu einem Gemeinschaftserlebnis kommt. Am Ostermontag, 5. April, wird ein Auto-Gottesdienst veranstaltet, natürlich unter den während der Corona-Pandemie geltenden Hygienevorschriften. „Das ist beim Ordnungsamt angemeldet und von dort abgesegnet“, berichtet Pfarrer Ludwig Verst.

Der besondere Gottesdienst beginnt am Ostermontag um 11 Uhr auf dem Gelände der Gärtnerei Straeten in Hetzert, Niersstraße 38. Mit der Idee sei Christoph Straeten während der Weihnachtsfeiertage auf ihn zugekommen und habe seinen Hof angeboten, erinnert sich Verst. Der Gärtner selber und Nachbarn wollen den Ordnungsdienst übernehmen und den Platz auf dem Betriebsgelände vorbereiten. Auf einem Gemüseanhänger wird der Altar aufgebaut, an dem Verst den Gottesdienst zelebriert. Auf einem zweiten Anhänger spielt und singt die Gitarrengruppe um Andrea Trienekens. Die Lieder und Texte dieses Gottesdienstes sind für Familien geeignet.