Straelen : Die Blumenstadt wird bald wieder närrisch

Straelen Bei der Prinzenproklamation wird die neue Tollität präsentiert. Zwei Tage später startet der Vorverkauf für die Sitzungen.

In noch nicht einmal zwei Wochen wird bei der Prinzenproklamation der Großen Karnevalsgesellschaft (GKG) „Narrenschiff“ Straelen am Samstag, 16. November, der neue Prinz Karneval ernannt. Die Veranstaltung, die um 20.11 Uhr in der Bofrost-Halle beginnt, ist nahezu ausverkauft. Die Vorbereitungen gehen in die Endphase, und neben dem designierten Prinzen fiebern natürlich auch die Gardisten der Prinzengarde ihrem ersten offiziellen Auftritt entgegen. Als einer der wenigen Prinzen im Kreis Kleve zeigt das Straelener Narrenoberhaupt noch Bein – zum klassischen Kostüm gehört in Straelen die weiße Strumpfhose einfach dazu. Der gestraffte Zeitplan und Top-Acts wie zum Beispiel Dave Davis, besser bekannt als Hausmeister Motombo, werden die Prinzenproklamation sicherlich zu einem ersten Höhepunkt im Straelener Karneval werden lassen.