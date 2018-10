Start der Arbeiten ist in Issum : Die Kanäle in Issum werden ab Montag gereinigt

Issum Mit der Grundreinigung der Schmutzwasserkanäle in Issum und Sevelen sowie Oermten wird am Montag, 15. Oktober, begonnen. Die Arbeiten werden nach etwa acht Wochen abgeschlossen sein. Start ist in Issum.

