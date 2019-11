Folk in Wachtendonk : Irish Sessions finden neuen „Pub“

Wachtendonk Zehn Jahre lang war die Alte Boeckelter Schule die Bühne für die Irish Sessions. Ab 2020 sorgen Organisatorin Maria Trösser und viele Musiker regelmäßig sonntags für Stimmung an der Weinstraße in Wachtendonk.

Eine Zeit lang dachte Maria Trösser: „Das war’s.“ Zehn Jahre lang gingen die von ihrem mittlerweile verstorbenen Mann und ihr initiierten Irish Sessions in der Alten Boeckelter Schule über die Bühne. Das ist nur noch bis zum Ende dieses Jahres möglich. Doch vorbei ist es nicht. Ab 2020 werden Fiddles, Pipes, Gitarren, Banjos und Bodhrans regelmäßig an einem Sonntag im Monat in Wachtendonk angestimmt. Die „Altdeutsche Gaststätte Büskens“ an der Weinstraße ist die neue Heimat für Klänge vorwiegend aus Irland und Schottland.