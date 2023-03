Arbeitnehmerorganisation Gewerkschaft stellt sich in der Region neu auf

Unter dem Dach der neuen Ortsgruppe ,,Linker Niederrhein“ finden die Mitglieder der Ortsgruppen Issum, Kleve/Xanten und Geldern ein neues Zuhause. IGBCE-Ortsgruppen haben in der Mitgliederbetreuung nach wie vor einen hohen Stellenwert. Auch politisch will die Ortsgruppe mit knapp 1500 Mitgliedern Zeichen setzen. Der gesamte Vorstand ist gut gemischt aus den ehemaligen Ortsgruppen und bildet daher die Regionalität sehr gut ab. „Ein wichtiger Schritt in die Zukunft,“ so Matthias Jakobs, Bezirksleiter des IGBCE-Bezirks Niederrhein, „damit wir als Organisation weiterhin gut regional vernetzt und vertreten sind, und die Mitgliederbetreuung auch zukünftig regional aufrechterhalten wird.“