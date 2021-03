Die Grünen in Wachtendonk : Die Grünen planen ein nachhaltiges Wachtendonk

Wachtendonk Die Haushaltswünsche der Partei umfassen unter anderem E-Ladesäulen und mehr Photovoltaikanlagen. Gedrängt wird auf ein neues Jugendzentrum.

Bündnis 90/Die Grünen in Wachtendonk fokussieren ihre Anträge zum Haushalt 2021 auf die Bereiche Jugend- und Sozialarbeit sowie Klima- und Naturschutz. Sie fordern den sofortigen Beginn der Planungen für das neue Jugendzentrum in Wachtendonk. Die in der Jugendarbeit tätigen Mitarbeiter sollten dafür einen Kriterienkatalog erarbeiten und fortlaufend in die Planungen eingebunden werden, heißt es in der Mitteilung der Partei. Das solle zunächst ergebnisoffen stattfinden, erst im zweiten Schritt werde geprüft, ob ein Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung die Lösung sein kann. Es soll ein Planungsbüro mit Erfahrung in der Errichtung vergleichbarer Projekte engagiert werden. Zudem wünschen sich die Grünen eine Neueinstellung im Bereich Sozialarbeit, da es dort dringend der Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen bedürfe.