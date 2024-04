Hoher Leerstand in Geldern Hartstraße in Geldern stirbt langsam aus

Die Hartstraße in Geldern befindet sich im Umbruch. Zuletzt hat Wolfgang van den Brand, Inhaber des Fachgeschäfts „Van den Brand“ für Berufsbekleidung, bekannt gegeben, dass er sein Ladenlokal nach 21 Jahren schließen wird. Noch bleibt das Geschäft an der Hartstraße 4-6 bis zum 1. Juni geöffnet. Danach will er sich von Hartefeld aus nur noch der Schließ- und Sicherheitstechnik widmen. Er ist nicht der Einzige, der sein Geschäft aufgeben musste.