Tennisfreunde laden zum Fest ein : In Hartefeld wird seit 40 Jahren Tennis gespielt

Die Hartefelder Tennisfreunde laden zum Fest in der „Bahnekuhle“ ein. Foto: hvs

Hartefeld Die Hartefelder Tennisfreunde laden die Bevölkerung am Samstag zum Fest in der „Bahnekuhle“ ein. Für Livemusik sorgt die Formation „School’s Out & Friends“ aus Kleve.

(RP) Zur Feier seines 40-jährigen Vereinsjubiläums lädt der TC Hartefeld am kommenden Samstag, 21. Mai, ab 14 Uhr auf die Tennisanlage in der Hartefelder „Bahnekuhle“ ein.