Musik : A-Cappella-Konzert mit „Das wird super“ aus Wien

Aus Wien kommen die Sänger von "Das wird super" nach Straelen. Foto: Linh Schroeter

Straelen Schon mehrfach wurde der Auftritt des Quartetts in Straelen wegen Corona verschoben. Ein neuer Versuch wird am 14. Mai im Forum gestartet.

Die A-Cappella-Gruppe „Das wird super“ aus Wien, die eigentlich schon im Frühjahr 2020 die Bühne im Forum in Straelen entern wollte, wird endlich am Samstag, 14. Mai, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) die Bühne im Forum im Schulzentrum an der Fontanestraße 7 in Straelen stürmen. Sie gastiert auf Einladung des Kulturrings in der Blumenstadt.

Die junge, beim Internationalen A-Cappella-Wettbewerb „Vokal Total“ in Graz 2017 mit einem Golddiplom ausgezeichnete Wiener Band ist ein Powerpaket. Stefan Bleiberschnig, Matthias Liener, Lukas Karzel und Phillip Schröter haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihren außergewöhnlichen Arrangements und dem Soundkonzept einen Akzent in der vokalen Popmusik-Landschaft zu setzen. Dabei haben die vier jungen Sänger alles andere als Scheu vor Live-Effekten wie Harmonizer, Oktaver und Loop-Maschine. Der technische Aufwand, für den Maximilian Königer verantwortlich zeichnet, darf jedoch nicht darüber hinweg täuschen: Hier sind Gesangs- und Soundexperten am Werk, die A-Cappella-Musik mit der Fulminanz aktueller Pop-Shows auf die Bühne bringen und dabei gleichzeitig dem Anspruch höchst musikalischer Feinfühligkeit gerecht werden.

Dank der Unterstützung der Volksbank an der Niers und des Hotels „Straelener Hof“ können sich alle auf dieses Konzert freuen. Der Kulturring weist darauf hin, dass alle bereits verkauften Tickets für dieses Konzert, das wegen der Corona-Pandemie schon dreimal verschoben werden musste, auch für den aktuellen Termin gültig sind. Karten zum Preis von 23,50 Euro sind online unter www.kulturring-straelen.de oder direkt in der Geschäftsstelle des Kulturrings am Markt 11 in Straelen unter Telefon 02834 9430302 erhältlich. Für Kulturring-Mitglieder gibt es wie immer Karten zum ermäßigten Preis. An der Abendkasse kosten die Karten dann 25,50 Euro. Die Veranstaltung findet unter den dann gültigen Corona-Bedingungen statt.