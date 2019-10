Politik in Wachtendonk : Wachtendonks Grüne wollen die Jugendarbeit stärken

Foto: Evers, Gottfried (eve) Im Gebäude der ehemaligen Sekundarschule ist das Jugendheim Wachtendonk untergebracht. Für die Grünen ist es dort zu klein.

Wachtendonk (kla) Mehr Personal und bessere Räume für die Jugendarbeit in Wachtendonk fordern Bündnis 90/Die Grünen. Ihre Vorstellungen haben sie in einen Antrag gegossen, der in der jüngsten Ratssitzung auf der Tagesordnung stand.

Sie wollen ein ganzheitliches und trägerübergreifendes Konzept, um die offene Jugendarbeit, Streetwork, Schulsozialarbeit, Jugendhilfeangebote in Kita und Schulen sowie Vereinsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu organisieren. Die Moderation des Ganzen sollen externe Experten übernehmen.

Die Zusammenarbeit des Fachpersonals findet nicht oder nur sehr begrenzt statt, ein notwendiger fachlicher Austausch ist nicht gegeben. Diese Erkenntnis ziehen die Grünen aus vergangenen Rats- und Ausschusssitzungen. Um die Defizite abzustellen, schwebt den Grünen eine „Zukunftswerkstatt – vernetzte Kinder-, Jugend- und Familienarbeit“ vor. Darin sollten sämtliche Versorgungs- und Vernetzungsstrukturen der sozialen Angebote beleuchtet werden. In einem zweiten Schritt sei die Verknüpfung der professionellen Jugendarbeit mit der Jugendarbeit in den Vereinen zu verbessern.