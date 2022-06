Der Antrag der Umweltpartei wurde aber abgelehnt : Grüne warnen vor Strahlung am Wasserturm

Auf dem Wasserturm in Straelen sollen demnächst stärkere Antennen installiert werden. Die Grünen warnen vor möglichen Auswirkungen. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Straelen Die Partei macht sich Sorgen wegen neuer Funkantennen, die auf dem Gebäude installiert werden sollen. Ihr Antrag auf Einschränkung der Sendeleistung wurde abgelehnt.

GO/Grüne in Straelen sind in Sorge wegen der Funksendeanlage auf dem Wasserturm. Dort sollen neue Antennen installiert werden. Die Partei fürchtet negative Folgen für die Gesundheit von Anwohnern und übt in diesem Zusammenhang Kritik an der Telekom.

Seit über 30 Jahren gibt es den Mobilfunk auf GSM-Basis (2G). Trotzdem, so monieren die Grünen, hätten es die Mobilfunkbetreiber nicht geschafft, insbesondere entlang der Grenze zu den Niederlanden flächendeckend mobiles Telefonieren zu ermöglichen. Statt dessen folgten UMTS (3G) und LTE (4G). UMTS sei abgeschaltet worden, ehe es am Niederrhein richtig verfügbar war. Jetzt solle 5G kommen, ohne dass 2G und LTE durchgängig verfügbar seien.

Dafür soll auch der Wasserturm in Straelen mit weiteren Antennen bestückt werden. Da dieser Standort von der Stadt gemietet wird, standen die neuen Sender auf der Tagesordnung in der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses. Die Fraktion GO/Grüne schlug als Kompromiss zwischen dem Schutz der Bevölkerung vor möglichen Strahlenschäden und dem Interesse der Telekom, die Bevölkerung mit 5G-Mobilfunk zu versorgen, vor, sich an den in Wien und Paris geltenden Richtwerten zu orientieren, das heißt die Strahlungsleistung auf 10.000 µW/m2 zu begrenzen. Inzwischen sind laut GO/Grünen auf dem Wasserturm 33 Sender mit 42 Sendekanälen von der Bundesnetzagentur genehmigt. Sie haben zusammen eine Leistung von 3227 Watt. Diese Leistung wird rund um den Turm in die Stadt gestrahlt.

Die neuen Antennen strahlen nicht nur mit erheblich höherer Leistung (150 Watt) als die alten Antennen, sie haben auch einen größeren vertikalen Öffnungswinkel (30 Grad statt sieben bis zehn Grad). Die Folge laut GO/Grünen: Die „Strahlungskeule“ trifft die obersten Geschosse der Häuser nicht erst nach mehreren Hundert Metern, sondern schon bei etwa 120 Metern.

Im Vorfeld hatte die Stadtverwaltung Anwohner über die anstehende Beratung im Ausschuss informiert. Leider habe sie nur die Anwohner im Umkreis von 100 Metern um den Wasserturm angeschrieben. „Wir haben Sorge, dass diese erhöhte Strahlungsintensität insbesondere elektrosensible Bürger beeinträchtigen kann, die in einem Abstand von 120 bis 500 Metern vom Wasserturm wohnen“, so Stefan Kemmerling, Physiker und stellvertretender Fraktionsvorsitzender von GO/Grünen.

Natürlich müssen die deutschen Grenzwerte (10.000.000 µW/m2) eingehalten werden, die aber wurden laut Grünen von Deutschland und etlichen weiteren europäischen Ländern von einem kleinen privaten Verein ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) mit Sitz in Bayern übernommen. Dieser Verein gelte als industrienah und sei von keiner nationalen oder internationalen Behörde legitimiert oder kontrolliert, so die Grünen. Seine Grenzwertvorschläge berücksichtigten nur die Temperaturerhöhung im Gewebe, also dass man kein Fieber bekommt von der Strahlung. Elektrische und chemische Einflüsse oder Mutationen zum Beispiel würden nicht berücksichtigt. Eine Vorsorgebewertung gebe es auch nicht, wie auch von der Bundesregierung zugegeben wurde.