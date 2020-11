Postenbesetzung in Issum : Grüne wollen Vize-Bürgermeister in Issum stellen

Grüne wollen Vize-Bürgermeister in Issum stellen

Postenbesetzung in Issum

Issum Die Grünen, Neulinge im Issumer Gemeinderat, wollen einen der beiden stellvertretenden Bürgermeister stellen. Ihr Bewerber Frank Schulmeyer benötigt aber Stimmen aus anderen Parteien.

Aus dem Stand heraus haben die Issumer Grünen bei der Kommunalwahl fasst 22 Prozent der Stimmen geholt. Jetzt wollen sie einen der beiden stellvertretenden Bürgermeister stellen. Auf der konstituierenden Ratssitzung am 4. November schicken sie mit Frank Schulmeyer einen Bewerber ins Rennen. Laut Ralf Spengel von der Grünen-Fraktion lässt sich aus dem Ergebnis bei der Kommunalwahl, bei der die etablierten Parteien allesamt und zum Teil erhebliche Verluste hinnehmen mussten, eindeutig der Wille der Wähler nach Veränderungen in der Issumer Kommunalpolitik ableiten. Alleine die Tatsache, dass die Grünen angetreten sind, habe dazu geführt, dass die übrigen Parteien verstärkt „grüne“ Themen in ihre Wahlprogramme aufgenommen hätten.